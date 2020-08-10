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Aktüel

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-08-10 09:53:36 -
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, Ardahan'da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 16, Iğdır'da 17, Erzincan'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 25, Erzincan ve Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

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