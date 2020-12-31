Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.
Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken araç camları buzla kaplandı.
İnsanların yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çektiği gözlendi.
- Ardahan
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte Kura Nehri bölgesinde sis etkili oldu.
Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki esnaf, kış koşullarından etkilenen kuşlara yem bıraktı.
- Ağrı
Ağrı'da ise soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.
- Kars
Kars’ta da göl ve derelerin yüzeyi buz tuttu.
Soğuk hava nedeniyle bazı kişiler araçlarını battaniye, halı ve brandayla örttü.
Buzla kaplanan Kars Barajı ve Kars Çayı'nda güzel manzaralar oluştu.
- Iğdır
Iğdır'da da etkili olan soğuklar nedeniyle dereler ve bazı akarsular dondu.
Tuzluca ilçesinde bulunan Ünlendi Deresi buzla kaplandı.
Derelerin de donduğu bölgede oluşan buzlanmalar kartpostallık manzaralar oluşturdu.