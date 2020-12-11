Doğu Akdeniz'de cuma namazında yağmur duası
ADANA (AA) - Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Mersin'de Ulu Cami'de "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, okundu. Hutbede suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.
Camide cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi.
Duaya vatandaşlar da eşlik etti.
Hatay ve Osmaniye'de de cuma namazına giden vatandaşlar, ellerini imamın arkasından semaya yükselterek yurt genelinde yapılan yağmur duasına iştirak etti.