2022 yılıyla birlikte doğal gaz faturalarına zam yapıldı. Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; enerjide yaşanan maliyet artışlarının vatandaşa tam olarak yansıtılmadığını, büyük kısmının devlet tarafından karşılandığını belirterek “Devlet 160 milyar TL’lik fedakârlık yaptı” dedi. Bakan Dönmez’in açıklamalarına göre devlet, geçen yıl doğalgaz faturalarının 4’te 3’ünü, elektrik faturalarının ise yüzde 50’sini karşıladı. 2022 zamlarıyla birlikte bu destekler doğalgazda yüzde 50, elektrikte yüzde 25 olarak devam edecek. Böylece yıl boyunca sadece bu iki fatura kaleminden hanelere, yaklaşık 100 milyar TL’lik katkı daha sağlanacak” açıklamasında bulundu.

İhtiyaç sahibi aileler ise doğal gaz desteği için nereye başvurmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kimler doğal gaz desteği alabilir?

Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, nereden başvurulur?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz desteği verileceğini belirtti. Bakan Yanık, "ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. sınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz” dedi.

Doğal gaz desteği başladığında konu hakkında resmi açıklama yapılması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Doğalgaz desteği başvurularının diğer sosyal desteklerde olduğu gibi e Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.