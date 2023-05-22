Doğal vişne suyu yağı kadar değerli! Faydaları nelerdir? Cilde ve saça nasıl kullanılır? Duyunca bunu yapacaksınız

Vişne çekirdeği yağı saç ve cilt için kullanılan doğal bir yağdır. Her cilt tipine uygun olan yağ saç derilerine ya da ciltte nemlendirici olarak kullanılabilir. Saçta daha parlak ve ışıltılı bir etki, ciltte ise daha genç ve pürüzsüz bir görüntü sağlanır. Vişne çekirdeği yağının cilde ve saça nasıl uygulandığı hakkında ayrıntıları derledik.

Vişne çekirdeği yağı herkesin rahatça kullanabileceği doğal bir yağdır. Saç derisine masaj yaparak kullanılabilir. Cilt kusurlarına da uygulayarak sivilce ve aknelerin görünümünde de azalma sağlayabilirsiniz.

Vişne Çekirdeği Yağı Faydaları Nelerdir?

Vücut için faydalı olan vişne çekirdeği yağını herkes rahat bir şekilde tüketebilir. Vişne Çekirdeği Yağı Faydaları:

Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücut direncini artırır. Damarların elastikiyetini artırır ve damar tıkanıklığının önüne geçer.

Saç ve saç derisi bakımında kullanılır. Vişne çekirdeği yağının içindeki vitaminler saçı besler ve nem oranını koruyarak parlaklık sağlar. İçerisindeki E vitamini sayesinde de saç derisindeki kuruluk ve kepeğe engel olur.

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Vişne çekirdeği yağı doğal bir nemlendiricidir. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar ve cildi zararlı ışınlardan korur.

Tırnak bakımında kullanılması halinde tırnaklar beslenir ve güçlenir.

İçerdiği yüksek demir oranı sayesinde kansızlığı önler ve anemiye karşı da günlük ihtiyacı karşılar.

Vişne çekirdeği yağının içindeki A vitamini ile Beta-karoten göz sağlığı için faydalıdır. Retinanın zarar görmesini de engeller.

Cilde ve Saça Nasıl Kullanılır?

Cilt için faydalı olması sayesinde yüz için de kullanımı uygundur. Direkt cilde sürülebildiği gibi nemlendiriciler ile karıştırılarak da kullanılabilir. Özellikle kış aylarında kuruyan cildinize, vücudunuza ve ellerinize direkt olarak vişne çekirdeği yağını uygulayabilirsiniz. El yıkama sabunlarının içine katılarak sabunlarda da vişne çekirdeği yağını kullanabilirsiniz.

Saça kullanmak için öncelikle elinize birkaç damla vişne çekirdeği yağı dökmeniz gerekir. Sonrasında saç diplerine masaj yaparak uygulamanız ve saçınızı yıkamanız gerekir. Eğer masaj olarak saç derisine uygulamak istemezseniz şampuanınızın içine karıştırarak da saç bakımında kullanabilirsiniz. Vişne çekirdeği yağı ile saçınız daha parlak ve canlı bir görüntüye sahip olur.

Yaralar üzerinde iyileştirici etkisi olmasından dolayı cilt yaraları ya da kusurları üzerine de uygulanabilir. Sorunlu bölgelere gün aşırı bir pamuk eşliğinde vişne çekirdeği yağı sürebilirsiniz. Cilt hücrelerinin hasar görmesini ve mevcut kusurların da önlenmesine yarar. Sivilce, koyu leke ya da kırışıklık için vişne çekirdeği yağı kullanımı uygundur.

Tüylenme Yapılır mı?

Vişne çekirdeği yağının tüylenmeye karşı herhangi bir etkisi bilinmemektedir. Cilt ve saç için faydalı olduğu bilinen yağ genelde bu alanda kullanılır. Doğal bir yağ olan vişne çekirdeği yağının içinde A, B, V ve E vitaminleri bulunur. Saç diplerine uygulanması halinde saçlar daha sağlıklı uzar ve daha ışıltılı bir görüntü elde edilir.

Cilt için kullanımında ise pürüzsüz bir görüntü elde edilir. Vişne çekirdeği yağı kullanarak cildinizin daha genç ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ciltte oluşan akne ve sivilceler için de uzmanlar tarafından doğal vişne çekirdeği yağı kullanılması önerilir.

Doğal olması her cilt tipini uygun olduğu anlamına gelir. Bu nedenle ekstra bir durumunuz yoksa vişne çekirdeği yağını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cilt üzerindeki ölü deriye atarak hücre yenilenmesine katkıda bulunması da daha genç bir görüntüye sahip olmayı sağlar. Tüylenme yapıp yapmadığı hakkında kanıtlanmış bir veri bulunmasa da bu durum kişilere göre değişebilir. Vişne Çekirdeği Yağı herkeste farklı etki ve yan etkilere sebep olabilir. Kullanmadan önce bir uzmana danışmak ya da kullanarak etkileri görmek gerekir.

Yaz aylarının en sevilen lezzeti olan kışlık konserve vişne suyu, yaz mevsiminde hasat edilen vişnelerin en doğal ve lezzetli haliyle vişne suyu yapılış tarifi...

Doğal Vişne Suyu Tarifi İçin Malzemeler

2 kg vişne

4 lt su

3 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

Doğal Vişne Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Vişnelerin saplarını ayıklayın

Ayıklanan vişneleri yıkayıp derin bir kaba koyup suyunu ilave edin. Suyun hepsini tencereniz almazsa sonradan ilave edebilirsiniz.

Vişneleri yumuşayıp çatlayana kadar pişirin.

Bu arada vişnenin rengini daha iyi vermesi için limon suyunu ilave edin. Yarım saat bu şekilde bekletin.

Vişnenin suyunu süzgeçten süzün ve vişne tanelerini de ezip suyunu süzgeçten geçirin.

Tencereyi tekrar ocağa koyup şekerini ilave edin suyunu az eklediyseniz ilave edin.

Kaynayınca köpüklerini alın şekerini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Kaynayan ve köpüğü alınan vişne suyunu soğuduktan sonra şişelere doldurun.

Oda ısısına gelen meyve suyunu buz gibi olması için buzdolabına koyun.

Buz gibi olmuş doğal ev yapımı vişne suyunuz artık hazırdır.

AFİYET OLSUN

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