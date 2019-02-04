Doğal taş ihracatçıları Hindistan’a odaklandı
Türk doğal taş sektörü geçen yıl Çin pazarında yaşadığı daralmayı Ortadoğu, Hindistan ve ABD pazarlarına yönelerek kapatmayı amaçlıyor.04 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
Türk doğal taş sektörü 2018 yılında en büyük ihraç pazarı olan Çin’de yaşadığı daralmayı farklı ülkelere ihracatını artırarak kapatmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Ortadoğu, Hindistan ve ABD pazarlarına yoğunlaşma kararı alan sektör, çalışmalarını ‘Jaipur / Hindistan Ticaret Heyeti’ programıyla sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından öncelikli olarak belirlenen dört pazardan biri olan Hindistan’ın Jaipur kentine yönelik gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti programı ile de ikili iş birliklerinin de önü açıldı.
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