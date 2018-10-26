Doğal sabunlar birçok hastalığa iyi geliyor

DOĞAL SABUNLAR VE İYİ GELDİKLERİ HASTALIKLAR

Argan sabunu: Saç dökülmelerinde etkili çözümdür, Fas sabunu olarak da bilinir.

Avokado sabunu: Cildin nem dengesini düzenler, güçlü bir toniktir. Köpüğü ile masaj yapılarak esnek ve dinç bir görünüm sağlar. Ciltte oluşan lekeleri giderir.

Ballı inci tozu sabunu: Yüz ve vücut sıkılaştırıcı olarak kullanılır, parlatma özelliği de vardır.

Biberiye sabunu: Saçtaki ve vücuttaki yağı alır, ayrıca yağ sökücü özelliği vardır.

Çitlenbik (Bıttım) sabunu: Bakım gerektiren saç ve vücutlar için idealdir. Cilt hastalıklarına da iyi gelir.

Böğürtlen sabunu: Cilt temizliğinde güçlü bir toniktir.

Buğday sabunu: Nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür.

Çam sabunu: Yağlı ciltler için sedef egzama rahatsızlıklarında dermatolojik bir sabundur.

Civanperçemi sabunu: Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

Çilek sabunu: Kuru ciltler içindir. Pullanmayı giderir.

Damla sakızı sabunu: Özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda yüz sarkmalarına karşı botoks etkisi yapan bir sabundur.

Defne sabunu: Derideki gözenekleri açmak için ve deri hastalıklarında kullanılır. Saç köklerini de canlandırır.

Enginar yaprağı sabunu: El ve ayak şişkinliklerine iyi gelir.

Fesleğen sabunu: Kandaki ürik asidi azaltarak gut hastalığına iyi gelir. Sivrisinek ve haşere ısırmalarında iyileşme sağlar.

Fransız lavantası: 17 yaş üzeri akne ve sivilce sabunudur.

Havuç sabunu: Güneş lekeleri ve çiller içindir.

Himalaya tuzu sabunu: Saçı besler. Boyalı saçlarda kullanılır.

Hindiba sabunu: Romatizma ve kas ağrılarında etkilidir. Ayrıca gut hastalığına da iyi gelir.

Hindistan cevizi sabunu: İltihaplanmaya karşı etkilidir. Eklem, kas, romatizma ağrılarında etkilidir.

Ihlamur sabunu: Deri kaşıntıları, yanık ve iltihaplanmalara iyi gelir. Cilt lekelerine de iyi gelir.

Isırgan sabunu: Saç dökülmelerine karşı ve kepek tedavisinde kullanılır.

İncir sabunu: Peeling etkisiyle mat ciltleri yeniler, hücre gelişimini destekler.

Kahve sabunu: Ağrı kesici özelliği vardır. Selülit ve cilt sorunlarında etkilidir

Kakao sabunu: Hamilelik sonrası oluşan çatlakların giderilmesinde etkilidir.

Kantaron sabunu: Antiseptik özelliği ile yarada mikrop oluşmasını önler.

Kara üzüm sabunu: Cilt koruyucudur ve varis tedavisinde kullanılır.

Karanfil sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir

Katran sabunu: Egzama tedavisi ve kaşıntı için kullanılır.

Kayısı sabunu: Kuru ciltler için nemlendirici olarak kullanılır.

Kakao sabunu: Hamilelik sonrası oluşan çatlakların giderilmesinde etkilidir.

Kantaron sabunu: Antiseptik özelliği ile yarada mikrop oluşmasını önler.

Kara üzüm sabunu: Cilt koruyucudur ve varis tedavisinde kullanılır.

Karanfil sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir.

Kayısı sabunu: Kuru ciltler için nemlendirici olarak kullanılır.

Kil sabunu: Ölü derileri temizler, cilde canlılık verir.

Kükürt sabunu: 14, 17 yaş ergenlik dönemi sivilce sabunudur.

Kivi sabunu: Kuru ciltler için ideal nemlendirici sabundur.

Keçi sütü sabunu: Cilt ve yüz lekelerinin giderilmesinde kullanılır.

Zeytinyağı sabunu: Antiseptik bir sabun olup pişik, ısırık, sivilce, mantar gibi hastalıkları yok ettiği görülmüş olup cilde canlılık kazandırır.

Limon sabunu: Yağlı ciltler için ideal temizleyicidir.

Mango sabunu: Mantar hastalıklarında kullanılır.

Melisa sabunu: A vitaminli, cilt güzelleştirici ve ferahlatıcı sabun.

Maydanoz sabunu: Cilde ve saç dökülmelerine iyi gelir. Ergenlik sivilcelerine de iyi gelir.

Menekşe sabunu: Hassas ciltlerde kızarıklık ve alerjide kullanılır.

Meyankökü sabunu: Vitiligo, sedef, behçet, kanser ve lösemi hastalarında kullanılır.

Nane sabunu: Mikrop kırıcı sabundur. Özellikle emziren bayanlara tavsiye edilir.

Nar sabunu: Yaşlılığı tersine çeviren, cilt besleyici ve sıkılaştırıcı.

Okaliptus sabunu: Siyah nokta ve gözenekler için.

Okyanus sabunu: Ferahlatıcı duş sabunudur.

Orkide sabunu: Derin kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Pürüzsüz parlak bir cilt oluşmasını sağlar.