Doğal ahşap cilası yapımı

MOBİLYA CİLASI YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

3/4 su bardağı zeytinyağı

1/4 su bardağı damıtılmış beyaz sirke

1 tatlı kaşığı limon suyu

Fincan ve ölçme hunisi

Küçük plastik kap

YAPILIŞI:

Bir ölçüm kabı ve huni ile birlikte malzemeyi toplayın. Kabınızın püskürtme özelliğinin de olması gerekiyor. Bunu gözönüne alarak kabınızı seçin. Kabınıza önce zeytinyağını ekleyin. Daha sonra sirkeyi ilave edin. Zeytinyağı, ahşap mobilyalarınızı beslerken, sirke temizlenmelerini ve yenilenmelerini sağlar. Karışımın içine bir tatlı kaşığı limonun suyunu katın. Limon suyu, ahşap üzerindeki lekeleri giderir ve nemlenmesini yardımcı olur.

Kullanmadan önce karışımı iyice çalkalayın. Bir yumuşak bez ile az miktarda ahşaplarınıza uygulayın. Daha sonra kuru bir bezle mobilyalarınızı silin ve kurumasını sağlayın. Ahşap mobilyalarınızın yenilendiğini göreceksiniz. Karışım kaldıysa, ağzı kapalı bir kavanoz içinde buzdolabında saklayın. Böylece tazeliği gitmemiş olacak ve daha sonra yine kullanabilirsiniz.