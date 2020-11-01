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Aktüel Doğa tutkunlarının cazibe noktası Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı
Aktüel

Doğa tutkunlarının cazibe noktası Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:39:58 -
Doğa tutkunlarının cazibe noktası Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşsiz doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kalkınma Vakfı Bağırganlı İlkokulu öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte koydaki çöpler toplandı.

Daha sonra belediye ekiplerince 10 farklı kategoride ayrıştırılan çöpler, değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.

Temizlik çalışmasına katılan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Sardala Koyu'nun özel sevdalıları olduğunu belirterek, gelecek yıl misafirleri ağırlamak için daha organize şekilde hazırlık yapmaya başladıklarını bildirdi.

Vatandaşlardan doğal güzellikleri korumalarını isteyen Turan, bunun herkesin görevi olduğunu kaydetti.

- "Farkındalık yaratarak kirliliği önlemeye çalışıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem de Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından başlatılan çalışma kapsamında Sardala Koyu'nda temizlik yaptıklarını kaydetti.

Özellikle deniz çöplerinin dünyanın en önemli çevre sorunlarından biri olduğunu aktaran Önem, farkındalık oluşturmak amacıyla topladıkları çöpleri ayrıştırdıklarını bildirdi.

Önem, koyda farklı çöp çeşitleriyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Denizden gelen şamandıra, şemsiye, mangal teli olarak kullanılan metaller, yatak süngeri ve daha farklı türde çöpler var. Farkındalık yaratarak bu kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'nin tüm plajlarında ve özellikle de mavi bayraklı plajlarımızda temizlik çalışmalarımızı aralıksız yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Bu bilinç ve duyarlılık her geçen gün artmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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