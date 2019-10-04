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Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi

Göçmen böreği olarak bilinen dızmanayı hazırlamak tahmin ettiğinizden çok daha kolay. İşte, dızmana yani göçmen böreği tarifi...

04 Ekim 2019 Cuma 00:56
Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi

Göçmen böreği olarak bilinen dızmanayı hazırlamak tahmin ettiğinizden çok daha kolay. İşte, dızmana yani göçmen böreği tarifi...

Dızmana tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 paket kuru maya
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5.5 su bardağı un

İç malzeme;

  • 1 büyük kase lor peyniri
  • 4 yemek kaşığı sıvıyağ

Üzeri için;

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Derin bir karıştırma kabının içerisine ılık su, ılık süt ve maya alınır.

Karışıma sıvıyağ, tuz ve yumurta eklenip, çırpılır.

Un ise karışıma yavaş yavaş eklenir.

Hamur kıvam alınca üstü örtülür ve bir saat mayalanmaya bırakılır.

Bir kaseye sıvıyağ ekleyip ellerinize sürün. Yağlı ellerinizle hamurdan koparıp, yuvarlayın.

Hamurun içerisine peynir ekleyip büyük yuvarlaklar hazırlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamurları bitişik şekilde yerleştirin.

Hamur tepside 15-20 dakika dinlendirilir.

Üzeri için gerekli malzemeler güzelce çırpılır hamurun üzerine güzelce dökülür.

180 derecelik fırında börek kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 00:56
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