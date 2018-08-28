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Diz kireçlenmesine ne iyi gelir?

Diz kireçlenmesi nasıl tedavi edilir? Diz kireçlenmesine ne iyi gelir?

28 Ağustos 2018 Salı 17:14
Diz kireçlenmesine ne iyi gelir?

Diz kireçlenmesi hastalığının ilk dönemlerinde ağrının giderilmesi için çeşitli ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar içerisinde mide bağırsak sisteminde rahatsızlığı olanların kullanmaması gereken bazı ilaçlar da mevcuttur. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu fizik tedavi ve kaplıca gibi tedavi yöntemleriyle belirli dönemlerde rahatlatılabilir. Bunun dışında kapalı ameliyat diye isimlendirilen eklem içerisine çeşitli aletlerle girilerek eklem içerisi yıkanır ancak bu tedavinin uzun süreli bir rahatlatma etkisi olmadığı gibi bazı hastalarda olumsuz etkisi de görülmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda belirli dönemlerde rahatlatılabilir. Bunun dışında kapalı ameliyat diye isimlendirilen eklem içerisine çeşitli aletlerle girilerek eklem içerisi yıkanır ancak bu tedavinin uzun süreli bir rahatlatma etkisi olmadığı gibi bazı hastalarda olumsuz etkisi de görülmektedir.

Bunların dışında son yıllarda PRP adı verilen hastanın kanı alınarak kan santrifüjden geçirilir, dolayısıyla kanın içerisindeki şekilli elementler dediğimiz alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler toplanır bu toplanan şekilli elementler eklem içerisine enjekte edilir. Bunun da bazı durumlar da belirli süre hastalara iyi geldiği bilinmektedir. Bunların yanı sıra hastaların rahatlamaları için mutlaka kilolarını kontrol altına almaları gerekmektedir. Kilolu hastalarda hastalık daha seyretmektedir. Bu nedenle diyetisyenlerin çeşitli uygulamaları vardır bunları uygulamak gerekir. Yine ekleme binen yükleri azaltmak için çeşitli ateller ve koltuk değnekleri kullanılabilir. Bir takım egzersizlerle eklem hareketlerinin kısıtlanması engellenmelidir

DİZ KİREÇLENMESİNE NE İYİ GELİR?

Kilo vererek yaşam standardının tutturulması

Kaplıca ve sıcak su tedavileri

Sıvı enjeksiyonlar (eklem içi kayganlaştırıcı)

Fizik tedavi ve rehabilitasyonlar

Eklem içi kortizon enjeksiyonu

Egzersiz, yürüyüş ve spor

Kas güçlerinin zayıflaması için çeşitli kas egzersizlerinin yapılması da yine bu tedavi yöntemleri arasında sayılabilir. Uygulanan tedavi yöntemleri belli bir süre hastanın şikayetlerini azaltma da faydalı olmaktadır ancak ilerlemiş vakalarda maalesef bu tedavilerin hiç biri ağrıyı geçirmeye yeterli olmaz. Dolayısıyla 24 saat ağrıyla yaşayan hastalar artık cerrahi müdahele sınırlarına gelmiş demektir. Yaşam kalitesinin bozulduğu, gündelik hayatın alt üst olduğu durumlarda tedavide tek çözüm ameliyattır.

DİZ KİREÇLENMESİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Ameliyat sırasında yapılan işlem tedavisi olmayan bu hastalığı taşıyan dokuyu ortamdan uzaklaştırarak yapılır yani kıkırdaktaki hastalığın tedavisi kıkırdağı tamamen oradan uzaklaştırarak kıkırdak yerine tamamen metalden yapılmış bir takım protez adı verilen malzemelerin kullanılmasıyla olur. Bu protez adı verilen malzemeler bütün eklemlerde kalça olsun diz olsun usulüne uygun olarak yerleştirilebilir. Ve bu şekilde hareketli, ağrısız, normale hemen hemen yakın bir eklem elde etmek mümkün olabilir.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:14
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