Tokluk hissi yaratan, bolca lif içeren yulaf ezmesinin merkezinde yer aldığı ancak tek besin odaklı olmayan yulaf diyeti kısa sürede hızlı kilo vermek isteyenlerin son dönemlerdeki en gözde diyetlerinden biri. Yulaf ezmesi nasıl yenir, diyette tüketilir mi ve zayıflatır mı? Yulaf kahvaltıda nasıl yenir?

Yulaf zayıflatır mı?

Yulaf dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasında yerini almaktadır. Mükemmel bir vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağıdır. Glütensiz tam tahıl olan yulaf, kalp hastalığı riski, kan şeker seviyeleri hatta kilo gibi yaygın sorunların giderilmesinde etkin rol oynar. Günlük yulaf ezmesi tüketiminin 2535 gram arası olmasını öneren uzmanlar aynı zamanda çiğ yulafı süt ya da su içinde bekleterek yemeyi tavsiye ediyor.

Diyette yulaf ezmesi nasıl yenir?

Ekmeksiz yemek yemeyenler, yulaf ezmesi ile tanıştıktan sonra ekmeğin nasıl bir gıda olduğunu unutmuş durumdalar. Çünkü yulaf ezmesi ekmek kadar tok tutan ve lezzetli bir tahıl ürünüdür.

Diyet yapanların tatlı kaçamaklarında, salatalarında, yoğurtlu menülerinde ve atıştırmalıklarında mutlaka yulaf ezmesi yer almaktadır.

Huzurlu ve ödemsiz bir güne başlamak için yulaf ezmesini kahvaltıda tüketebilirsiniz.

Öğle vakitlerine doğru karnınızdan açlık alarmları geldiğinde ise bir kase yoğurt veya bir bardak süt içinde yulaf ezmesini içiniz rahat yiyebilirsiniz.

Tatlı krizleri için de yulaf güzel bir alternatif. Biraz pekmez, bir yumurta ve bir miktar yulaf ezmesi ile şu güne kadar yediğiniz en hafif kurabiyeyi yapabilirsiniz.

Yulaf ezmesi ile bir krep yapıp kendinizi ödüllendirebilirsiniz.