Diyetisyenlerden tavsiye: ”Güzel bir cilt için yeşil çay için”

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş, yeşil çayın yaşlanmanın cilt üzerinde oluşturduğu etkileri azaltmaya yardımcı olduğunu vurgulayarak hatırlatmalarda bulundu.

Vücudumuzu toksik maddelerden arındırmak için faydalandığımız detoks suyunun cilt ve saç sağlığı için de olumlu etkileri olduğunu dile getiren Diyetisyen Melisa Karataş, “Günlük tükettiğimiz suyun içerisine 2 poşet yeşil çay, 1 adet çubuk tarçın, 2-3 dilim elma ve limon dilimleri atarak detoks suyu tüketmek kilo vermenize, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve daha mutlu olmanıza yardımcı olur” diye konuştu.



Kolajenin vücudumuzun en önemli yapıtaşlarından biri olduğuna dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, “Kolajen saçımızda, yüzümüzde, tırnaklarımızda, kısacası vücudumuzun birçok yerinde bulunan bir proteindir. İlerleyen yaşlarda vücudun kolajen üretimi azalır. Ayrıca sigara, alkol tüketimi, yetersiz uyku, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme kolajen kaybına sebep olur. Bu yüzden kolajeni takviye olarak almak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.



Sağlıklı olmak ve vücudun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında en önemlisi olan Glutatyon’un vücuttaki en güçlü antioksidan olduğunu söyleyen Dyt. Karataş, şu bilgileri paylaştı:

“Sağlıklı olmamızı ve vücudumuzun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında önemli bir yeri olan glutatyonun eksikliği, sadece erken yaşlanmaya neden olmakla kalmayıp, kronik yorgunluktan diyabete, kalp damar hastalıklarından Alzheimer, parkinson, demans gibi sinir sistemi hastalıklarına ve kansere kadar pek çok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Lahana, karalahana, enginar, karnabahar, ıspanak, sarımsak, soğan, kimyon, zerdeçal, avokado, kuşkonmaz, greyfurt, havuç gibi gıdalar glutatyon içeren ve vücutta glutatyon üretimini sağlayan besinler arasında olup tüketilmesi oldukça fayda sağlamaktadır” dedi.



Hayatın temel parçası olan suyun aynı zamanda cilt için de önemli getirileri olduğunu vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, suyun hücrelere besin ve oksijen taşıdığı, cildimizi nemlendirerek taze, yumuşak, parlak ve pürüzsüz olmasını sağladığını ve cildimizdeki kırışıklıkları giderdiğini; bu yüzden de en iyi yaşlanma karşıtı sıvı olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.

Yeşil çay maskesi ne işe yarar ve nasıl yapılır?

Son yıllarda artan doğa ve hava kirliliği nedeni ile peke çok bireyin yüzünde ki gözenekler zararlı bakteriler tarafından dolmaktadır. Bu bakteri ve kalıntılar zaman ile yüzün yapısında değişmelere sebep olabilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi tarafından yeşil çay maskesi kullanılmaktadır.

Yeşil çay maskesi tarifi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı şeker

Yapılışı

Yeşil çay maskesi yapımı için tüm malzemeleri karıştırarak bir cam kâsede gerekir. Bu sayede bireyler daha rahat ve daha homojen bir kür elde edebilmektedir. Tüm maddelerin tamamen karışmasının ardından yeşil çay maskesi hazır.

Yeşil çay maskesi ile bireylerin folik asit ihtiyaçlarını karşılanması sağlanmaktadır. Eğer üç günde bir yapılır ise daha nemli ve daha gözeneksiz bir yüz yapısına sahip olunması muhtemeldir.