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Diyarbakırspor’un yeni başkanı Karakoç oldu

Son yıllarda gösterdiği başarılı performansla Süper Amatör Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Diyarbakırspor’un yeni başkanı iş adamı Ekrem Karakoç oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
Diyarbakırspor’un yeni başkanı Karakoç oldu

Son yıllarda gösterdiği başarılı performansla Süper Amatör Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Diyarbakırspor’un yeni başkanı iş adamı Ekrem Karakoç oldu.


Diyarbakırspor Kulübü kongresi Esnaf Sanatkar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleşti. Tek liste ile gidilen kongrede Diyarbakırspor Kulüp Başkanı iş adamı Ekrem Karakoç oldu. Diyarbakırspor’u ayağa kaldırmak ve daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Karakoç, kendisine bu görevi layık gören herkese teşekkür etti. Karakoç, "Amacımız Diyarbakırspor Kulübü’nü şu anda olduğu ve hak etmediği ligden alıp hak ettiği üst liglere çıkartmak olacaktır. Diyarbakır’da sporu daha geniş kitlelere yaymak olacağını ifade etmek istiyorum. Sokakta oynayan çocukların sporla tanışmasını sağlayacağız. Spora her zaman önem vereceğiz ve destek olacağız. Sadece futbol değil sporun birçok dalında başarılı çalışmalara imza atmak için de çalışacağız. Yeni yönetimin bu konuda başarılı olacağına inanıyorum. Ben buradan bir kez daha bu kulübün kurulmasından bugüne kadar emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Diyarbakırspor’un yeni yönetiminde Başkan Karakoç’un yanı sıra Şehmus Akyıl, Hasan Akçay, Mehmet Budakın, Kerem Çelik, Mansur Gidici veÖzgür Karakoç yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
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