Diyarbakır’ı U16’da Bağlar ve DSİ Spor temsil edecek

U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Diyarbakır’ı Bağlar Belediyesi ve DSİ Spor temsil ediyor.

2018- 2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları start alıyor. Bağlar Belediyesi ve DSİ Spor’un de yer alacağı müsabakalara 69 ilden 119 takımın katılacak. Bingöl’de bugün başlayacak ve 15 Haziran’da sona erecek müsabakalarda Diyarbakır’ı Bağlar Belediyespor temsil edecek. DSİ Spor’da Şanlıurfa grup merkezinde çok önemli takımlarla, zorlu müsabakalara çıkacak.

2018- 2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları start alıyor.

Maçlar, 6’şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 12 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde,4’er takımlı 6 grupta ise 13 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde yapılacak.

1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Bingöl’de bugün başlayıp 15 Haziran Cumartesi günü sona erecek maçlarda Bağlar Belediyespor’un rakipleri Erzurum Yakutiyespor, Tunceli Cengiz Plaza, Bitlis Tatvan Gölspor, Elazığ Özel İdare ve Siirt İktisasspor takımları olacak.

Diyarbakır’ın diğer temsilcisi DSİ Spor’un mücadele edeceği Şanlıurfa grubunda maçlar 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak. DSİ Spor’un yanı sıra Mardin Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman Gençlerbirliği ve Malatya Kale Gençlerbirliği takımları grup birinciliği için yarışacak.