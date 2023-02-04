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Aktüel Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 21:06:00 -
Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

M. F. I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

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