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Aktüel Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı
Aktüel

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:39:19 -
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da aralarında tarihi tablo, kama ve sikkelerin bulunduğu 24 eseri satmak isteyen 5 zanlı suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu merkez Yenişehir ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

İlçenin Devegeçidi mevkisinde tarihi eserleri satmaya çalışan 5 zanlı suçüstü yakalandı. Yapılan aramada tarihi tablo, kama ve 22 sikke bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 5 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

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