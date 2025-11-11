  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest bırakıldı

Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: “Erdoğan’ın selamını ilettim”

Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'

ABD çıkarı olmadan kılını kıpırdatmaz! Trump: Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Şara, Trump'la görüşen ilk Suriye lideri oldu

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

İspanya tarihi bir karara imza attı: İsponyol Piskoposa soruşturma başlatıldı! Batı 'pedofili' bataklığında

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Yerel Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: Çok sayıda ölü var!
Yerel

Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: Çok sayıda ölü var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: Çok sayıda ölü var!

Diyarbakır'da Kulp ilçesinde bir köprü inşaatının iskelesi çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, iki işçi yaralandı.

Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı
Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı

Dünya

Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı

Köprü inşaatı çöktü! Maalesef acı haber geldi, enkaz altında kalanlar var
Köprü inşaatı çöktü! Maalesef acı haber geldi, enkaz altında kalanlar var

Gündem

Köprü inşaatı çöktü! Maalesef acı haber geldi, enkaz altında kalanlar var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23