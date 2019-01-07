Diyarbakır'da ilçe emniyetine yapılan saldırıyla ilgili flaş gelişme!
Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde bulunan polis merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.07 Ocak 2019 Pazartesi 02:01
Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi Amirliğine, 4 Ocak'ta, el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
6'sı suça karışmış çocuk
Soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 6'sı suça karışmış çocuk, 10 kişinin adresleri belirlendi. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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