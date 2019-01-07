0553 313 94 23

Diyarbakır'da ilçe emniyetine yapılan saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde bulunan polis merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 02:01
Diyarbakır'da ilçe emniyetine yapılan saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi Amirliğine, 4 Ocak'ta, el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

6'sı suça karışmış çocuk

Soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 6'sı suça karışmış çocuk, 10 kişinin adresleri belirlendi. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 02:01
  1. Diyarbakır
  2. Şehitler Polis Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da ilçe emniyetine yapılan saldırıyla ilgili flaş gelişme!
    1. Diyarbakır'da ilçe emniyetine yapılan..
    2. Öğrenci çağrı yaptı! Rektör cevap verdi
    3. Beşiktaş'tan Arda Turan bombası!
    4. Tokat'ta eğitime kar engeli
    5. İsrail basını yazdı: ABD İran'ı..
    6. Buzağı desteklemesi nedir? Buzağı..
    7. Çiftçilerin soğuk hava nöbeti
    8. Kimler buzağı desteklemesi ödeneği..
    9. Arap Birliği'nden Brezilya uyarısı:..
    10. İngiltere'deki Türklerden Yemen için..
    11. Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?..
    12. La Liga'da Barcelona fırtınası!..
    13. 2019 ALES ne zaman yapılacak? 2019..
    14. Ahmet Necati Özbaş kimdir?
    15. Real Madrid'e kendi sahasında büyük..
    16. Meteoroloji uyarmıştı... Ve yağış..
    17. Mehmet Salih Sağınç kimdir?
    18. Yeni Malatyaspor'dan sürpriz transfer!..
    19. Turgut Devecioğlu kimdir?
    20. Dağda mahsur kalan vatandaşlar..
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı