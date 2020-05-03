  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır’da dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

Diyarbakır’da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu nedeniyle binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:09:11 -
Diyarbakır’da dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

Diyarbakır’da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu nedeniyle binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.


Bismil ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan İsapınar, Doruk, Ambarciyen ve Kurkdilek mahallerinde etkili olan dolu yağışı sonrası yerler beyaza bürünürken, ekinler ve çiçek açan meyve ağaçları zarar gördü. Çiftçiler, yetkililerden zararlarının tespit edilerek karşılanmasını istedi.


İsapınar köyünden Abdullah İlhan, binlerce dönüm arazinin zarar gördüğünü söyleyerek, “Akşam saatlerinde ani bastıran dolu yağışından dolayı ekili olan mısır, pamuk ve buğday binlerce dönüm arazi zarar gördü. Biz çiftçiler olarak çok büyük zarar ettik. Yetkililerden bize bir yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Aksi taktirde biz bu zararın altından kalkamayız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı