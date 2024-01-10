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Gündem Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-01-10 12:01:00 -
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. İlk gelen bilgilere göre; kazada 20 kişi yaralandı

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. İlk gelen bilgilere göre; kazada 20 kişi yaralandı.

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