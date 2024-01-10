Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. İlk gelen bilgilere göre; kazada 20 kişi yaralandı
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. İlk gelen bilgilere göre; kazada 20 kişi yaralandı.
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Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. İlk gelen bilgilere göre; kazada 20 kişi yaralandı
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. İlk gelen bilgilere göre; kazada 20 kişi yaralandı.
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