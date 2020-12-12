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Aktüel Diyarbakır ve Elazığ'da sokaklar boş kaldı
Aktüel

Diyarbakır ve Elazığ'da sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:55:36 -
Diyarbakır ve Elazığ'da sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Elazığ'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Ülke genelinde başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır'da işlek noktalarda polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan merkez Sur ilçesinde de sessizlik hakim oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Altyapı Daire Başkanlığı ekipleri de tarihi Sur ilçesinde yol çalışması yaptı.

- Elazığ

Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentin en işlek noktaları Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddelerinde tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda denetim gerçekleştirdi.

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