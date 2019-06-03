0553 313 94 23

Diyarbakır Otogarı’nda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı dolaysısıyla Arife günü Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yoğunluk başladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:50
Diyarbakır Otogarı’nda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı dolaysısıyla Arife günü Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yoğunluk başladı.


Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen ve şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne akın etti. Bilet fiyatlarının bayram nedeniyle artırılmasına rağmen biletler günler öncesinden tükenirken, birçok firmanın çıkardığı ek sefer biletlerinin de tükendiği öğrenildi.


Yoğunluğun olduğunu ifade eden otobüs sürücüsü Rıdvan Aydemir, gidiş gelişlerde her iki yönlü olarak yoğunluğun olduğunu dile getirdi. Aydemir, "Yakıt ücretleri pahallı olmasıydı, bunun yansıması bizlere olurdu. Bir haftadan bu yana gidiş 41, geliş 41 olmak üzere 82 yolcuyu Mersin’e götürüyoruz ve Mersin’den de Diyarbakır’ getiriyoruz.Yolcu yoğunluğu da bulunuyor" dedi.


Irak’ın Erbil kentinden Diyarbakır’a bayram tatili için geldiğini belirten Mesut Beyazıt isimli yolcu ise "Erbil’de çalışıyorum. Bayram dolayısıyla ailemi görmek için Diyarbakır’a geldim. Yolculuk biraz yorucu geçti. Bayram dolayısıyla Diyarbakır’da olduğu gibi Erbil’de de yoğunluk vardı. Fakat eski bayramların havasını bu bayramda his edemedim. Herkese iyi bayramlar dilerim" diye konuştu.


Öte yandan yoğunluğun Ramazan Bayramı’nda da süreceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun ekonomisi her zaman kazanmalı!
    1. Samsun ekonomisi her zaman kazanmalı!
    2. "İran için kriter ekonomik savaşın..
    3. Bu adamın normal golü yok! İbrahimovic..
    4. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    5. Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
    6. Amasya lise taban puanları 2019 Amasya..
    7. Bayramda PTT açık mı?
    8. Bakan Soylu açıkladı! Yarı yarıya düştü
    9. Canpolat park bahçe personelleri ile..
    10. Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar..
    11. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    12. Bakanlık bayramda hastanede tedavi..
    13. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    14. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    15. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    16. Van’da bayram hareketliliği
    17. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    18. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    19. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    20. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    21. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    22. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    23. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    24. ‘Midenin de bayram edeceği’..
    25. Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
    26. Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz
    27. Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı
    28. TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
    29. Karaman’da şehitlik ziyareti
    30. Gençlerbirliği'nde Gabriel Obertan..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular