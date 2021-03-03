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Aktüel Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:25:00 -
Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında bazı dernek yöneticilerinin de bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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