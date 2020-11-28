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Aktüel Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:39:43 -
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve terörden arananlar listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın da aralarında bulunduğu 4 teröristin üzerinde ve sığınaklarında ele geçirilen örgütsel dokümanlar ile dijital malzemelerin incelenmesi sonucu yakalanan bir zanlının ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır, Bingöl, Mersin, Sakarya ve İstanbul'da 15 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Y, M.K, H.T, İ.H.E, S.T, E.Y, M.Ç, N.Ş. ve R.E. yakalandı, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 laptop, 2 tablet, hard disk, 2 flaş disk ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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