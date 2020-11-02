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Aktüel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

Anne Aydan Arslan: - "Kızım gelene kadar buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum" - Süleyman Aydın: - "Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz 19 evladı ailesine kavuşturdu. İnşallah sen de gelirsin"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:33:46 -
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 427'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi.

Kızını HDP'den istediğini ifade eden Arslan, "Kızımı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Eylemimizi sürdüreceğiz. Kızım gelene kadar buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. Kızım, beni görüyorsan geri gel. 19 ailenin çocuğu geldi. Sen de 20'nci ol. İnşallah kızım gelir." dedi.

- "Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da eylemlerinde kararlı olduklarını aktardı.

Nöbet tutan anne ve babalar olarak HDP'den çocuklarını istediklerini dile getiren Aydın, "14-15 yaşındaki çocuklarımızın suçu neydi? HDP, 'Çocuklar kendi iradesiyle gitmiş.' diyor. 15 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz 19 evladı ailesine kavuşturdu. İnşallah sen de gelirsin." diye konuştu.

Aydın, evladının vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını istediğini belirterek, oğluna seslenip, "Güvenlik güçlerine teslim ol, bu hasretlik bitsin artık." ifadesini kullandı.


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