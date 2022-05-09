Diyanet-Sen Akademiden yeni bir çalışma

YENİ AKİT ANKARA

Söz konusu rapor millet olarak farklılığımızı ortaya koyan ecdat yadigarı vakıf müessesesinin layık olduğu konuma yükseltilmesini temin edecek yol ve yöntemleri ortaya koymak amacıyla Diyanet-Sen Akademisi Bilim Kurulu tarafından hazırlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanlığı Makamına bağlanmasının gerekliliğini ortaya koymak ve uzun vadede ise Vakıflar İdaresinin teşkilat yapısının nasıl olması gerektiği hususunu gündeme taşımak ve tartışmaya açılmasına katkı sağlamak amacıyla kaleme alınan raporda klasik dönemde vakıfların idari yapısı, merkezi idareye geçişi hazırlayan gelişmeler, Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin teşkili ve kuruluş sebepleri, merkezi yönetime geçişten sonra yaşanan gelişmeler, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin teşkili ve kaldırılması, Evkaf Umum Müdürlüğü’nün kurulması ve sonrasında yaşananlar, Vakıfların ekonomik potansiyeli ve merkeziyetçi zihniyetin arka planı, Vakıflar İdaresini merkezi yönetimin vesayetinden kurtarma çabaları ayrı ayrı başlıklar halinde incelendi. Dini ve milli kültürümüzün temellerini insanı esas alan medeniyet anlayışımız oluşturmaktadır. “Halka hizmet hakka hizmettir”, “Herşey insan için” düşünceleri ile şekillenen bu anlayış her alanda müesseseleşerek günümüze kadar intikal etmiştir. “Vakıfların Teşkilat Yapısı Hakkında Rapor” çalışmamızın ecdat yadigarı vakıf medeniyetimizin gelişmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına katsı sunması dileği ile…”