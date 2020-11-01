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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:52:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Fransa Chateaudun'daki camiyi hedef alan kundaklama girişimini ve Lyon'daki kiliseye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tapınak ve din adamlarına yönelik saldırgan tavırlar sergileyen tüm aşırılıklar ortak düşmanımızdır" Twitter hesabından bunları paylaştı. 

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