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Aktüel Diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem sınavı tarihi: Diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem başvuruları ne zaman, başladı mı?
Aktüel

Diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem sınavı tarihi: Diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem başvuruları ne zaman, başladı mı?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 2022 3. dönem hafızlık tespit sınav başvuruları hafız adayları tarafından araştırılıyor. Peki diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem hafızlık sınavı ne zaman? Diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem başvuruları ne zaman, başladı mı? Diyanet 2022 3. dönem hafızlık başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2022-08-02 15:05:00 - 2022-08-02 15:12:43
Diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem sınavı tarihi: Diyanet hafızlık sınavı 2022 3. dönem başvuruları ne zaman, başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 - 16 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2022 yılı Üçüncü Dönem Hafızlık Tespit Sınavlarına başvurular başlıyor.

Hafızlık sınavı hangi illerde yapılacak?

diyanet hafızlık sınavları Türkiye geneli 20 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2022 yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 5 Eylül 2022 tarihinde başlayarak, başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde devam edecektir."

1. Ankara - Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi

2. Adana - İl Müftülüğü

3. Amasya - İl Müftülüğü

4. Bursa - Eğitim Merkezi

5. Denizli - Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi

6. Diyarbakır - Dini Yüksek İhtisas Merkezi

7. Erzurum - Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi

8. Elazığ - Harput Hafız Abdullah Nazırlı Eğitim Merkezi

9. Gaziantep - Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi

10. İstanbul (Fatih) - Fatih İlçe Müftülüğü (Fatih Kur’an Kursu)

11. İstanbul (Pendik) - Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi

12. Kayseri - Dini Yüksek İhtisas Merkezi

13. Kocaeli - İl Müftülüğü

14. Konya - Eğitim Merkezi

15. Manisa - Eğitim Merkezi

16. Rize - Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi

17. Samsun - Aşıkkutlu Eğitim Merkezi

18. Şanlıurfa - İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi

19. Trabzon - Dini Yüksek İhtisas Merkezi

20. Van - İl Müftülüğü

Diyanet hafızlık sınavı şartları

1. Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

2. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Kur’an kursunda kaydı bulunan ve dışarıdan hafızlıklarını tamamlayanlar için https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Diyanet hafızlık sınav başvuruları ne zaman?

Kur’an Kursunda Kayıtlı Olan Öğrenciler İçin Müracaat Tarihleri 01-14 Ağustos 2022

Dışarıdan Girecek Olanlar İçin Müracaat Tarihleri 08-12 Ağustos 2022

Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması 29 Ağustos 2022 Tarihi İtibariyle

Sınav Tarihleri 05-16 Eylül 2022

Sınav Sonuçlarını İlanı 21 Eylül 2022

4. Kur’an Kursunda Kayıtlı Olanlar İçin;

a. Kur’an kursuna kayıtlı olan öğrencilerin müracaatları kurs yöneticileri tarafından yapılacaktır.

b. Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) “Hafızlık Bitirme Tarihi” olmayan öğrenciler sınava gönderilemeyecektir.

Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı” sonuçlarını 21 Eylül 2022 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

 

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