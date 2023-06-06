“Diyanet Akademisi din hizmetlerimizi daha güçlü kılacak”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aday din görevlilerine yönelik meslek öncesi eğitim zorunluluğu getirilmesine ilişkin, "Diyanet Akademisi, din hizmetlerimizi daha güçlü kılacaktır" dedi.

Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi Din Görevlileri Eğitimi 1. Dönem Açılış Programı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığının, özellikle din hizmetleri ve yaygın din eğitimi sahasında nitelikli personel yetiştirmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Erbaş, akademinin kurulmasıyla başkanlığın personel eğitimlerinin tek çatı altında toplandığını bildirerek, şöyle devam etti: "Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım kadrolarına atanabilmek için vaizlere yönelik en az 2 yıl, diğer unvanlar için de mezuniyet durumlarına göre 6 aydan, 2 yıla kadar meslek öncesi eğitim zorunluluğu getirildi. Diyanet Akademisinin en önemli kazanımı meslek öncesi eğitime geçmiş olmamızdır. Tüm hocalarımız, görevlilerimiz bugüne kadar göreve önce memur olarak atanıyordu, ondan sonra eksikliklerini süreç içerisinde giderebildiğimiz kadarıyla gidermeye çalışıyorduk. Ancak şimdi eksiklikleri tamamlandıktan sonra, giderildikten sonra memur olarak atanma dönemi başlamıştır. Böylece Diyanet Akademisi, din hizmetlerimizi daha güçlü kılacaktır."

"Başarılı aday din görevlileri, göreve başlayabilecek"

Diyanet Akademisini, gelecek perspektifi ile öğrencilerine, yaşadığı çağ ve sorumlulukları ekseninde, dünya çapında ufuk kazandıracak bir kurum olarak gördüğünü vurgulayan Erbaş, "Bu kurumun, aynı zamanda bilgiyi sadece edinmekle yetinmeyip onu bilince dönüştürerek hayata tatbik eden, üretilen bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir anlayışı güçlendirmekle mükellef olduğunu da hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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Ali Erbaş, aday din görevlilerinin, eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları halinde görevlerine başlayabileceğini söyledi.

Programa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Burhan İşliyen, İbrahim Hilmi Karslı ve Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ile eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de katıldı.