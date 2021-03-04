Diyanet, 97 yıldır değerleri diri tutuyor

Yeni Akit Ankara

Dinin sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Güldemir, şöyle devam etti: “Diyanet, toplumun dinî, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslâm dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak konusundaki takdire şayan çalışmaları ile ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olmuştur.”