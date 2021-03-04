Diyanet, 97 yıldır değerleri diri tutuyor
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 97. kuruluş yıldönümü münasebeti ile yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetin en köklü kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı bugün yerine getirdiği hizmetler bakımından ülke insanımıza ve dünya Müslümanlarına karşı çok önemli bir görevi ifa etmektedir” dedi.
Yeni Akit Ankara
Dinin sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Güldemir, şöyle devam etti: “Diyanet, toplumun dinî, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslâm dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak konusundaki takdire şayan çalışmaları ile ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olmuştur.”