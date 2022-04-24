Diyanet 2022 vaiz sınavı mülakat tarihleri açıklandı mı? Vaiz sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşrada münhal bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere 265 sözleşmeli vaiz alınacağını duyurdu. Başkanlıktan yapılan açıklamada taşra teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre kadın vaiz alımı yapılacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonda istihdam etmek üzere açtığı vaizlik başvurularına ilişkin mülakat tarihlerini açıkladı. Konuya ilişkin Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 2022 Yılı 4-B Sözleşmeli Vaiz (Kadın) Alımı Sınavı​ sözlü aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni kendi kullanıcı bilgileri ile https://sinav​.diyanet.gov.tr​ adresi üzerinden alabileceklerdir.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:00'da hazır bulunacaklardır.

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur.