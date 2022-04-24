Diyanet 2022 din görevlisi alımları ne zaman? 2022 Diyanet yurtdışı personel alımı şartları!

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatlarında görevlendirmek üzere 655 din görevlisi alacağını duyurdu. Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Başkanlığımızca yurt dışında görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup, başarılı olunması halinde her defasında birer yılı geçmemek üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

Diyanet din görevlisi alımları ne zaman?

a) Başvurular bireysel olarak, www.dibbys.gov.tr internet adresinde yer alan “Sınav İşlemlerim” menüsünden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 25 Nisan 2022 – 12 Mayıs 202 2 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir.

b) Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan kimlik, öğrenim, yabancı dil bilgisi, hizmet süresi vb. bilgilerini başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında DİBBYS modülünden kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgileri düzelttirebileceklerdir.

Diyanet yurt dışı din görevlisi alımı başvuru şartları neler?

Bu sınav, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilecek din görevlilerini seçmek amacıyla açılmış olup, işbu Duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

1. İlgili Mevzuat;

a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

b) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BAOKK), c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 15.04.2022 tarihli ve 37/2022 sayılı Kararı,

2. Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na tabi tutulacaklardır. Seçilecek din görevlilerinin görevlendirileceği ülkeler ve sayıları Duyuru ekinde yer alan tablolarda (Ek-1) belirtilmiştir.

3. “Mesleki Yeterlilik Sınavı”, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yazılı ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı, ‘Temsil Yeteneği Sınavı’ ise mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na ilişkin gerekli duyurular www.diyanet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

4. Adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sınava giriş bilgilerini ve sınav sonuçlarını https://www.dibbys.gov.tr/ internet adresinden öğrenebileceklerdir.

5. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu duyurudaki genel amaçlı dilekçe örneğini (Ek-2) kullanacaklardır.

6. Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

7. Yapılan sınav sonucu bir ülke grubunda din görevlisi ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sıralama listesinde bulunan ve şartları taşıyan din görevlileri arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir.

8. Daha önce yapılan yurt dışı din görevliliği sınavlarında başarılı olarak görevlendirilme sırası bekleyenlerden (henüz görevlendirilmemiş olanlar), önceki ülke grubundan farklı bir ülkede görevlendirilmek amacıyla bu sınava başvurabileceklerdir. Bu durumda olan din görevlileri, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.

9. Aylıksız izinde olan din görevlileri de bu sınava başvurabileceklerdir.

Diyanet yurt dışı personel alımı kriterleri

2.1. Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışıyor olmak ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla fiilî olarak Din Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzinkayyımlık ve Kur’an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dâhil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç)

3. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

4. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinin 5’inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

6. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

7. En az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

8. 2020, 2021 veya 2022 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak,

9. İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Şube Müdürü, Murakıp, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-3 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

10. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-4 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

11. Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmış olmamak,

12. Yurtdışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

13. Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

14. Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

15. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

16. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

2.2. Özel Şartlar

1. Tablo-1’de Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların tabloda belirtilen yabancı dillerden; 01.01.2017 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”, 01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,

01.01.2021 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,

01.01.2017 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üstü,

01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”,

01.01.2021 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.

Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların sınav tarihleri www.diyanet.gov.tr internet adresinden veya Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.