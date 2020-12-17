Güzel ve bembeyaz dişler kişilerin özgüvenini olumlu yönde etkiler. Özgürce gülmek isteyenler beyaz dişlere sahip olmanın yollarını araştırıyor. Peki, evde doğal yollarla dişler nasıl beyazlatılır?

Dişler nasıl beyazlar? | Evde diş beyazlatma yöntemleri

Dişler; düzenli fırçalanmaması, çay, kahve ve sigara tüketimi sebebiyle hızlıca sararır. Dişleri operasyonlarla beyazlatmak mümkün ancak belli bir süre sonra dişler yeniden sararmaya başlar. Bunun yerine her evde bulunan malzemelerle diş rutininize birkaç basamak ekleyerek daha az maliyetle doğal yollarla dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

Zencefil macunu

Taze zencefil

Tuz

Limon suyu

Bir parça taze zencefili rendeleyin. Zencefilin içerisine az miktarda tuz ve birkaç damla limon suyu ekleyip karıştırın. Bu macun ile her gün bir kez dişlerinizi fırçaladığınızda ışıldayan bir gülüşe sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.

Nane macunu

4-5 nane yaprağı

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Bir rondoya malzemeleri atın ve birkaç dakika makineyi çalıştırın. Hazırladığınız macunu günde bir kez gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Epsom maskesi

Epsom tuzu

Su

Son dönemde epsom tuzu ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Bir miktar su ve tuzu karıştırıp macun haline getirin. Bu tuzu haftada iki, üç gün uygulayabilirsiniz.

Kakao macunu

Kakao tozu

Hindistan cevizi yağı

Su

Az miktarda kakao, hindistan cevizi yağı ve suyu karıştırın. Bu karışım macun kıvamında olmalı bu sebeple suyun ölçüsünü kaçırmamanız önemli. Kakao macununu günde bir kez uygulayabilirsiniz.