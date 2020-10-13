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Gündem Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına tepki
Gündem

Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına tepki

ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bunun ciddi bir tutarsızlık olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:09:00 -
Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Doğu Akdeniz’de Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası’nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir." ifadelerini kullandı.

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