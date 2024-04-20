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Gündem Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den tokat gibi cevap: Utanması gereken sizsiniz
Gündem

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den tokat gibi cevap: Utanması gereken sizsiniz

Yeniakit Publisher
2024-04-20 21:07:00 -
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den tokat gibi cevap: Utanması gereken sizsiniz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Yisrael Katz’ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye’nin önceliği, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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