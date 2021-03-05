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Gündem Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’ne sert tepki! Reddediyoruz
Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’ne sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:38:00 -
Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’ne sert tepki! Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 'Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz.

Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla ülkemize yönelik kalıplaşmış ithamlarını sürdürmekte ısrar etmesinin, dost ve kardeş Arap halkları nezdinde karşılığı bulunmadığını esasen Arap Ligi üyeleri de gayet iyi bilmektedir.

Üye ülkeler arasında şeffaf bir müzakere süreci yürütülmeksizin, çeşitli çevrelerin empoze etmesi sonucunda kabul edilen bu tür kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduğu görülmektedir.

Türkiye, ilkeli ve kararlı tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biridir. Arap ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması ile siyasi birliklerinin tesisi bölgeye yönelik en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Arap Ligi'ni, asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

adi degismeli bunlarin... kurulus amacini unutup dusmana satan hain/onursuz/siyonist psokopat "bazi" arap diktatorlerin oyuncak ligi.... yakisir

.......halklarinizin sabri tasmak uzere, fasist onursuz zalim yonetimlerinizin sonu geldi...
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Ali

... Bütün kavimlerde Allah'ın yarattığı tertemiz fıtrat üzere yaşayan insanlar olduğu gibi ,sapıkça yaşayan insanlar da vardır.Türkler asla islamın yüz karası değildir.Her kavimden insanlığın yüz karası çıkar.Ama kavimlerin adı toptan karalanamaz...
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