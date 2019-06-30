Dışişleri Bakanlığı: “Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı” Dışişleri Bakanlığı, Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından kaçırılan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından kaçırılan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” denildi.

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