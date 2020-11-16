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Aktüel Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:37:13 -
Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 75. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 1945'te 20 kurucu üyesinden biri olduğu UNESCO'nun 75. kuruluş yıl dönümünde, eğitim, bilim ve kültür yoluyla dünya barışı ve sürdürülebilir kalkınma için azimle çalıştığının müşahede edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin temel sac ayaklarından birini oluşturan Birleşmiş Milletler (BM) Örgütünün 75. Genel Kurul Başkanlığının Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından ve UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığının da Büyükelçi Altay Cengizer tarafından yürütüldüğüne dikkati çekildi.

"İnsani ve girişimci dış politikamız çerçevesinde UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olarak aktif şekilde barış ve istikrarın sağlanması için çalışıyor, küresel sorunların çözümü için her türlü çabayı destekliyor, eşitsizliklerin giderilmesine yönelik faaliyetleri teşvik ediyor, uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olmak için gayret gösteriyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye'nin UNESCO ilke ve hedeflerine bağlılığı bir kere daha teyit edilerek, tüm UNESCO ailesi kutlandı.

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