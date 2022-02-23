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Gündem Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını kınadı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 21:26:00 -
Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yapılan yapılan açıklamada "Çad'ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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