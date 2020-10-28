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Aktüel Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan'ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürü"
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan'ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürü"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:34:25 -
Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan'ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürü"
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