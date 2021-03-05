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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda kritik görüşme
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda kritik görüşme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile telefonda görüştü. Linde, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:07:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telefonda görüştü. Linde, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerlerimiz için taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmüştür. Linde, kazada şehit olan askerlerimiz için taziyelerini iletti, AGİT Dönem Başkanı olarak yürütme kurulu konusunda görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

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