Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Harekata tepki gösterenlerin amacı burada bir terör devleti kurmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulda, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sunum yaptı.

Çavuşoğlu, "Burada çok açık ve net, bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bugün en çok tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere, amaçları burada bir terör örgütü kurmak. Bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır, onun neticesidir." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkilemez." dedi.