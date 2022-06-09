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Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 22:25:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı

Görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alındı.

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