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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:42:06 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u Dağlık Karabağ'da elde edilen kazanımlar dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun hem mevkidaşını hem de Azerbaycan halkını zafer dolayısıyla kutladığı, Azerbaycan'ın sevincini paylaştıklarını belirttiği kaydedildi.

Bayramov da her zaman Azerbaycan'ın yanında olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sevinci ve kederi paylaşan Türk halkına ve Çavuşoğlu'na şükranlarını sundu.



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