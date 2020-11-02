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Aktüel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran makale yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi
Aktüel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran makale yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:09:00 -
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran makale yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Dış Politikası" başlıklı makale yarışmasında dereceye girenlere plaket verdi.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen makale yarışması sonuçlandı.

Kıran, Bakanlıkta düzenlenen törende dereceye giren yarışmacılara plaket vermesinin ardından yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dünyadaki en önemli markalarından biri, bakanlığımız koridorlarında fedakarca ve özveriyle çalışan diplomatlarımız. Türk diplomatları bugün dünyanın her yerinde, ülkemizin yerli ve milli anlayışla icra ettiği dış politikanın en önemli mimarları." diye konuştu.

Kıran, "Sahada ve masada güçlü diplomasi" mücadelesinin her boyutuyla devam ettiğini, bu sürecin en önemli bileşenlerinden birinin de akademik bakış olduğunu söyledi.

Bu vesileyle ilk kez düzenlenen makale yarışmasına son derece yoğun ilgi olduğunu ifade eden Kıran, 100 üniversiteden 175 makalenin yarışmaya katıldığı bilgisini paylaştı.

- Bakan Çavuşoğlu'nun yurt dışı seyahatlerine eşlik edecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve kendisinin de makaleleri merakla okuduğunun altını çizen Kıran, dereceye giren yarışmacıların eğitim hayatlarına katkı olması amacıyla maddi ödül verildiğini ve söz konusu kişilere Bakan Çavuşoğlu'na yurt dışı seyahatlerinde eşlik etme şansı tanındığını bildirdi.

Kıran, Kovid-19 tehdidiyle karşı karşıya olan dünyanın çok önemli bir sınamadan geçtiğini belirterek, bu tehdidin dünya siyasetine nasıl etki edeceğine yönelik Dışişleri Bakanlığının ve SAM'ın önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Akademisyenler ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarından oluşan 6 kişilik jüri oylamasının sonucunda, "Sahada ve Masada Güçlü Türkiye: Otonomi Mücadelesi Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Stratejik Vizyonu" başlıklı makaleyle birinciliği alan Halit Esad Farımaz'a 10 bin, "Cumhuriyetin 100. Yılında Yeniden Asya: Ortak Payda(da) Asya Grand Stratejisi" başlıklı ortak makaleyle ikinciliği paylaşan Ahmet Can Yıldız Tekin ve Mücahit Kaçmaz'a 7 bin 500, "Grand Stratejinin Değişen Yüzü: Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dış Politikası" başlığıyla üçüncülüğü kazanan Egemen Büyükkaya'ya ise 5 bin TL para ödülü verildi.




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