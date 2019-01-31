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Dış ticaret istatistikleri (2)

AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon oldu- Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi, en fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı

31 Ocak 2019 Perşembe 10:23
Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, 2018 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Aralık 2018'e ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yılın aralık ayında ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AB'nin ihracattaki payı Aralık 2017'de yüzde 47,1 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 47,2 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 205 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 893 milyon dolarla Birleşik Krallık, 741 milyon dolarla İtalya ve 712 milyon dolarla Irak takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 786 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 720 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 292 milyon dolarla Çin ve 997 milyon dolarla ABD izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 163 milyon 760 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 317 milyon 573 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 922 milyon 731 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oldu. Bu faslı 1 milyar 959 milyon 784 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,4 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,8 oldu. Geçen yıl aralıkta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 44,3 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:23
  1. Aralık 2018
  2. Dış ticaret istatistikleri
  3. ithalat ve ihracat

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