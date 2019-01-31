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Dış ticaret imalat sektörünün sırtında

Türkiye'nin 168 milyar dolarlık yıllık ihracatının 158 milyar dolarını, 223 milyar dolarlık ithalatının da 176 milyar dolarını imalat sektörü gerçekleştirdi- İhracatın 5,6 milyar doları tarım ve ormancılık, 3,4 milyar doları madencilik ve taş ocakçılığı, 486 milyon doları da balıkçılık sektörlerince yapıldı- Geçen yıl ara ham madde malı ihracatı yüzde 8,6 artarak 79 milyar 328 milyon dolara ulaşırken, ithalatı yüzde 0,8 azalarak 170 milyar 44 milyon dolara geriledi

31 Ocak 2019 Perşembe 11:40
Dış ticaret imalat sektörünün sırtında

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'nin geçen yılki 168 milyar dolarlık ihracatının 158 milyar dolarını, 223 milyar dolarlık ithalatının da 176 milyar dolarını imalat sektörü gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de toplam 168 milyar 23 milyon 391 bin dolar ihracat, 223 milyar 39 milyon 38 bin dolar da ithalat yapıldı.

İhracatın yüzde 93,9'una denk gelen 157 milyar 805 milyon 675 bin dolarlık kısmı imalat sektörünce yapılırken, söz konusu sektörün ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,2 artış kaydetti.

Geçen yıl tarım ve ormancılık sektörünün ihracatı 2017'ye göre yüzde 5,1 artarak 5 milyar 558 milyon 172 bin dolara, balıkçılık sektörü ihracatı yüzde 7,7 artarak 486 milyon dolara yükselirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün ihracatı da yüzde 3,1 azalarak 3 milyar 399 milyon 809 bin dolara geriledi.

İthalatın da yüzde 78,9'luk payına denk gelen 175 milyar 975 milyon 996 bin doları imalat sektörünce gerçekleştirildi. Sektörün 2018'de ithalatı önceki seneye göre yüzde 7,7 geriledi.

Söz konusu yılda ithalatın yüzde 13'ü madencilik ve taş ocakçılığı sektörünce yapılırken, 2017'de 26 milyar dolar olan sektörün ithalatı 2018'de yüzde 11,1 artarak 29 milyar dolara çıktı.

Tarım ve ormancılık sektörünün ithalatı da yüzde 3,3 artarak 9 milyar 284 milyon 103 bin dolara yükseldi.

- Tüketim malı ithalatı yüzde 19,7 azaldı

Öte yandan dış ticaret rakamları geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre incelendiğinde ara ham madde malı ihracatının yüzde 8,6 artarak 79 milyar 328 milyon 438 bin dolara ulaştığı görüldü.

Geçen yıl tüketim malı ihracatı yüzde 4,9 artarak 68 milyar 66 milyon 396 bin dolara, sermaye malı ihracatı yüzde 8,1 artarak 19 milyar 845 milyon 839 bin dolara çıktı.

Ara ham madde malları ithalatı yüzde 0,8 azalarak 170 milyar 44 milyon 135 bin dolara, sermaye malı ithalatı yüzde 11,5 azalarak 29 milyar 301 milyon 178 bin dolara, tüketim malı ithalatı da yüzde 19,7 azalarak 22 milyar 876 milyon 454 bin dolara geriledi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:40
  1. sektör
  2. TÜİK
  3. Türkiye İstatistik Kurumu

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