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Dış ticaret açığı açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık ayında dış ticaret açığı 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:03
Dış ticaret açığı açıklandı

TÜİK, Aralık ayına ilişkin dış ticaret açığını duyurdu. Aralık ayında dış ticaret açığı 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK: İhracat, 2018'de 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:03
  1. dış ticaret açığı
  2. veri
  3. TÜİK

YORUM YAZ

  • Murat TaşcıMurat Taşcı29 dk önce
    Gereksiz, popülist harcamalarımız var. Rusyadan gaz ithal edip köylere kadar gaz veriyoruz. Köy ne ihraç edecek te gaz parası ödeyecek düşünen yok. Gaz kendi topraklarımızdan çıksa hadi neyse. Bırakın köylü odununu yaksın. Yoksa ateş yakmayı bile unutacağız. Gazın çıktığı yerlerde Rusya bu gazı kendi yakmıyor, ihraç ediyor. Kendi insanı -35 derecede titreyerek kışı geçiriyor. Hakeza Çin de böyle. Enerji tasarrufu yapıyor, ısıtmaya para harcamıyor. Plastik bardaklarda kaynar su içerek yaza çıkıyor. Tasarruf etmemiz lazım. Hiç bir zahmet çekme, evde yat, elinde bir cep telefonu oyna dur. Bunlar iş değil.
  • Kocasolak Kocasolak 48 dk önce
    55 milyar dolar açık, turizmi ne karıştırıyorsun. Çin bizi KAZIKLIYOR, bizden 2 milyar dolarlık mal alıyor 23 milyar dolarlık mal satıyor. Biz Rusya, İran, Almanya dahil hiçbir ülkeye bu kadar açık vermiyoruz. Sattığı mallar ülkemizde üretilebilir mallar, sadece ucuz diye Çin’den alınıyor. Aynı malları biz ürettiğimiz takdirde işsizlik yarı yarıya düşer. Kim kârlı çıkar bu durumda?

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