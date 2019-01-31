Dış ticaret açığı açıklandı

TÜİK, Aralık ayına ilişkin dış ticaret açığını duyurdu. Aralık ayında dış ticaret açığı 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK: İhracat, 2018'de 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu

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