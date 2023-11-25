Diş tedavisinde bile yapay zeka

Üsküdar Diş Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, henüz gelişme aşamasında olan diş hekimliğinde yapay zeka uygulamalarının, diş tedavisinde ne gibi avantajları olabileceğini değerlendirdi.

Diş tedavisinin her aşamasında yapay zeka kullanılabiliyor

Diş tedavisinde yapay zeka uygulamalarının, tedavi sürecini iyileştirmek ve dental sağlık hizmetlerini optimize etmek için giderek daha fazla kullanıldığını belirten Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, tanı ve teşhisten hasta iletişimine kadar her aşamada yapay zeka uygulamalarının kullanıldığını söyledi. Yapay zekanın, dental röntgen görüntülerini analiz ederek diş hastalıklarını tanılamada yardımcı olabileceğini ifade eden Bellaz, şöyle devam etti: “Derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, yapay zeka sistemleri diş çürükleri, periodontal hastalıklar ve diğer patolojik durumları tespit edebilir. Bu sayede, daha erken tanı ve tedavi müdahaleleri yapılabilir. Ayrıca diş hekimlerine tedavi planlama sürecinde rehberlik edebilir. Hastanın ağız yapısı ve mevcut diş durumu gibi faktörleri değerlendirerek, optimal bir tedavi planı oluşturabilir. Bu planlamalar, implant cerrahisi, protez uygulamaları ve ortodontik tedaviler gibi karmaşık işlemlerde özellikle faydalı olabilir.”

Yapay zeka, robotik sistemleri yönlendirerek cerrahi sürecin doğruluğunu artırabilir

Yapay zekanın, diş hekimlerine cerrahi müdahalelerde yardımcı olmak için robotik sistemlerle entegre edilebileceğine değinen Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Robotik cerrahi, hassas ve tekrarlanabilir işlemler yapabilme yeteneği sayesinde implant yerleştirme veya kök kanal tedavisi gibi prosedürlerde kullanılabilir. Yapay zeka, robotik sistemleri yönlendirerek cerrahi sürecin doğruluğunu artırabilir.” dedi.

Yapay zekanın diş hekimlerinin hastane veya klinik yönetimi konusunda da yardımcı olabileceğini belirten Bellaz, “Randevu planlaması, hasta kayıtları, faturalandırma ve envanter yönetimi gibi işlemleri otomatikleştirerek verimliliği artırabilir. Ayrıca, yapay zeka hastalarla iletişimde de kullanılabilir. Ses veya metin tabanlı konuşma arabirimleri aracılığıyla hastaların sorularını yanıtlayabilir, tedavi süreciyle ilgili daha fazla bilgiye erişmesi ve kendi sağlık yönetimine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmasını sağlayabilir. Chatbotlar, hasta sorularını yanıtlayabilir ve randevu taleplerini yönetebilir.” diye konuştu.

Daha az ağrılı tedaviler yapılabiliyor

Diş tedavisinde gelişen teknolojinin hem hastanın hem de hekimlerin hayatını nasıl kolaylaştırdığına da değinen Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Gelişmiş diş tedavisi teknolojileri, tedavi sürelerini kısaltarak daha hızlı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar. Örneğin, CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim) teknolojisi kullanılarak, diş implantları, dental kronlar veya veneerler gibi restorasyonlar aynı gün içinde yapılabilir. Bu da hastaların tekrar tekrar kliniklere gitmek zorunda kalmadan tek seansta tedavi olmalarını sağlar.” dedi. Gelişmiş anestezi teknikleri ve dijital görüntüleme sistemleri gibi teknolojilerin de diş tedavileri sırasında ağrı ve rahatsızlığı minimize etmeye yardımcı olduğunu ifade eden Bellaz, ayrıca lazer teknolojisi kullanılarak, daha az invaziv ve daha az ağrılı tedavilerin yapılabildiğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Teknolojilerin kullanımı, uzmanlık ve deneyim gibi faktörlerle birlikte etkili hale gelir”

Diş tedavisi için kullanılan dijital röntgen cihazları, üç boyutlu görüntüleme sistemleri ve intraoral tarayıcılar gibi teknolojilerin, diş hekimlerinin daha doğru teşhisler koymalarını sağladığını belirten Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz şunları söyledi: “Bu da tedavi sürecinin daha etkili olmasını ve gereksiz prosedürlerin önlenmesini sağlar. Teknoloji, diş hekimleri ve hastalar arasındaki iletişimi artırır. Hasta eğitimi için kullanılan dijital görseller ve simülasyonlar, hastaların tedavi sürecini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Gelişmiş diş tedavisi teknolojileri, tedavi sonrası uzun vadeli sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olur. Örneğin, dental implantlarda kullanılan kemik büyüme uyarıcıları ve implant tasarımı teknolojileri, implantın vücut tarafından daha iyi kabul edilmesini ve uzun süreli dayanıklılığını sağlar. Bu avantajlar, diş tedavisi teknolojilerinin hayatımızı kolaylaştırdığı ve daha etkili, daha rahat ve daha kalıcı tedaviler sağladığı anlamına gelir. Ancak, teknolojilerin kullanımı, uzmanlık ve deneyim gibi faktörlerle birlikte etkili hale gelir.”

Diş hekimliği teknolojileri gelişmeye devam ediyor

Diş hekimliğinde kullanılan yeni teknolojik cihazlara da değinen Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, bu teknolojileri şöyle anlattı: “İntraoral tarayıcılar, diş hekimlerine hastaların ağızlarını dijital olarak tarayarak üç boyutlu modeller oluşturma imkanı sağlar. Bu sayede geleneksel alçı kalıplarının kullanılması gereksinimi ortadan kalkar ve daha hızlı, daha doğru ve daha konforlu bir şekilde diş restorasyonları yapılabilir. CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim) sistemleri, diş hekimlerinin bilgisayar ortamında diş restorasyonlarını tasarlamalarını ve üretmelerini sağlar. Bu sistemler, dental kronlar, veneerler, inleyler/onleyler, diş implantları ve diğer restorasyonlar gibi özelleştirilmiş diş yapılarını hızlı bir şekilde üretebilir. Dijital röntgen cihazları, geleneksel film tabanlı röntgenlerin yerini alarak diş hekimlerine daha hızlı, daha az radyasyon maruziyeti ve daha net görüntüler sunar. Bu sayede dişlerin ve çene yapısının daha iyi teşhisi sağlanır. Bunlar sadece birkaç örnek olup diş hekimliğinde sürekli bir gelişme artarak devam etmektedir.”